Путин призвал законодателей не ждать, «пока посыплется манна небесная»

Александр
Автор: Александр Апрель 27, 2017 03:45

Путин призвал законодателей не ждать, «пока посыплется манна небесная»

Путин призвал законодателей не ждать, "пока посыплется манна небесная"

Президент подчеркнул, что для принятия ответственных решений власть должна быть ответственной

Владимир Путин в ходе выступления на Совете законодателей призвал принимать «выверенные решения» с учетом потребностей общества, сообщает ТАСС.

 

Президент подчеркнул, что для принятия ответственных решений власть должна обладать высоким уровнем ответственности: «Власть работает для людей, и нужно обладать высоким профессионализмом, чтобы принимать законы, которые востребованы обществом и гармонично вписываются в общую систему законотворческого процесса».

 

Также он отметил, что «всем хочется принимать решения, от которых завтра манна небесная посыплется», однако «она не посыплется, этого чуда не произойдет».

 

Путин подчеркнул, что Совету законодателей «удается сдерживать многие из неуместных, ошибочных или избыточных законодательных инициатив». 

 

Впрочем, как посетовал президент, власти пока «не удалось достичь комплексного, системного подхода к созданию и корректировке законодательной базы», а законопроекты не всегда проходят подробную экспертную оценку. 

 

«Это вина и ваших коллег из исполнительной власти — спешка, необоснованная штурмовщина и даже суета», — отметил Путин.

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Александр
Автор: Александр Апрель 27, 2017 03:45
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