Путин продлил ответные санкции до 2019 года

Под запрет попадают мясо, молоко, рыба, овощи и фрукты
Президент России Владимир Путин подписал указ, который продлил действие ответных мер на санкции Евросоюза до 31 декабря 2018 года.
Указ подписан 30 июня и опубликован на официальном портале правовой информации.
Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства РФ сообщил, что предложение о продлении мер в ответ на очередную пролонгацию ЕС санкций внесено президенту.
В России с 7 августа 2014 года действует продовольственное эмбарго в отношении продуктов из США, Евросоюза, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015-го список пополнили присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, а с 1 января 2016 года – Украина. Запрет, введенный на год, продлевали уже два раза.
Под запрет попадают мясо, молоко, рыба, овощи и фрукты.
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