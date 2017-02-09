Путин раскритиковал СМИ Запада за манипуляцию общественным мнением

Президент пожурил СМИ в тексте поздравительной телеграммы, отправленной итальянской газете La Stampa

Глава государства Владимир Путин направил поздравительную телеграмму итальянской газете La Stampa, в которой назвал ее примером традиционных ценностей в журналистике и пожурил другие СМИ. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на сайт Кремля.

В тексте российский президент поздравил издание со 150-летием с момента выхода первого выпуска. Путин отметил, что La Stampa является одним из старейших итальянских и европейских периодических изданий, «для которого всегда были традиционны такие ценности, как свобода слова, объективность, непредвзятость и готовность предоставить возможность для любой точки зрения, найти свой путь к читателю».

При этом глава РФ отметил, что в последние годы некоторые авторитетные СМИ Запада стали «орудием для манипуляции общественным мнением», а их информационные вбросы стали приводить к разрушению судеб отдельных лиц, а также «переписывать политический ландшафт целых государств».

По словам Путина, в итальянской газете всегда работали мастера, которые искренне любят и знают свое дело, а также твердо следуют высоким принципам журналистской этики. По его мнению, высокопрофессиональная работа сотрудников издания, а также их твердая гражданская позиция помогает укреплению доверия и взаимопонимания между жителями разных стран.

В заключение глава государства пожелал La Stampa новых успехов.