Путин рассказал о планах России в Сирии

Александр
Автор: Александр Июнь 19, 2017 13:45

Путин рассказал о планах России в Сирии

Путин рассказал о планах России в Сирии

Президент подчеркнул, что опыт использования вооруженных сил РФ в Сирии бесценен

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» высказался об операции вооруженных сил РФ в Сирии, подчеркнув, что наша страна стремится к политическому урегулированию конфликта.

По словам главы государства, сирийская операция положительно сказывается на отечественной военной промышленности. Кроме того, как подчеркнул президент, бесценным является опыт, который получили российские вооруженные силы в арабской республике.

«Наши вооруженные силы, можно сказать, приобрели другое качество», — сказал президент.

Говоря же о перспективах участия России в сирийском конфликте, Путин подчеркнул: «Мы собираемся наладить мирный политический процесс урегулирования».

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Александр
Автор: Александр Июнь 19, 2017 13:45
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