Путин рассказал о планах России в Сирии

Президент подчеркнул, что опыт использования вооруженных сил РФ в Сирии бесценен
Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» высказался об операции вооруженных сил РФ в Сирии, подчеркнув, что наша страна стремится к политическому урегулированию конфликта.
По словам главы государства, сирийская операция положительно сказывается на отечественной военной промышленности. Кроме того, как подчеркнул президент, бесценным является опыт, который получили российские вооруженные силы в арабской республике.
«Наши вооруженные силы, можно сказать, приобрели другое качество», — сказал президент.
Говоря же о перспективах участия России в сирийском конфликте, Путин подчеркнул: «Мы собираемся наладить мирный политический процесс урегулирования».
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