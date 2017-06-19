Путин рассказал о планах России в Сирии

Президент подчеркнул, что опыт использования вооруженных сил РФ в Сирии бесценен

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» высказался об операции вооруженных сил РФ в Сирии, подчеркнув, что наша страна стремится к политическому урегулированию конфликта.

По словам главы государства, сирийская операция положительно сказывается на отечественной военной промышленности. Кроме того, как подчеркнул президент, бесценным является опыт, который получили российские вооруженные силы в арабской республике.

«Наши вооруженные силы, можно сказать, приобрели другое качество», — сказал президент.

Говоря же о перспективах участия России в сирийском конфликте, Путин подчеркнул: «Мы собираемся наладить мирный политический процесс урегулирования».