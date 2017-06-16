Путин рассказал о своих внуках и семьях дочерей

Александр
Автор: Александр Июнь 16, 2017 01:45

Путин рассказал о своих внуках и семьях дочерей

Путин рассказал о своих внуках и семьях дочерей

Президент отметил, что гордится своими дочерьми и их семьями

Президент России Владимир Путин рассказал о семьях своих дочерей, а также признался, что, к сожалению, ему редко удается поиграть с внуками.

Об этом глава государства высказался в интервью Оливеру Стоуну, которое начали показывать на телеканале Showtime. На вопрос, любит ли он своих внуков, Путин сказал: «Очень».

Говоря о том, как часто ему удается поиграть с внуками, президент отметил: «Очень редко, к сожалению».

Также Владимир Путин подчеркнул, что гордится своими дочерьми. Кроме того, он рассказал, что периодически дискутирует со своими зятьями по тому или иному поводу.

«Бывают и отличные (мнения). Мы не спорим, мы скорее дискутируем. И они (дочери) тоже. Но они не занимаются политикой, никаким крупным бизнесом. Они занимаются наукой, образованием», — цитирует слова главы государства РИА Новости.

Материалы по теме

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июнь 16, 2017 01:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Нина Гаврилина

    Нина Гаврилина

    Благодарю сотрудников Центральной городской библиотеки им. В.М.Шукшина и всех земляков русского поэта Виктора Гаврилина, кого затронула его трагическая судьба…

    Читать статью
  • Вася

    Вася

    "тёмные личности" были, есть и будут

    Читать статью
  • Вася Камушкин

    Вася Камушкин

    одни бандиты других к власти не пускают))

    Читать статью
  • Максим Алейников

    Максим Алейников

    один крииминалитет не пускает другого))

    Читать статью
  • Артур

    Артур

    Отличные заборы!

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии