Путин рассказал о своих внуках и семьях дочерей

Президент отметил, что гордится своими дочерьми и их семьями

Президент России Владимир Путин рассказал о семьях своих дочерей, а также признался, что, к сожалению, ему редко удается поиграть с внуками.

Об этом глава государства высказался в интервью Оливеру Стоуну, которое начали показывать на телеканале Showtime. На вопрос, любит ли он своих внуков, Путин сказал: «Очень».

Говоря о том, как часто ему удается поиграть с внуками, президент отметил: «Очень редко, к сожалению».

Также Владимир Путин подчеркнул, что гордится своими дочерьми. Кроме того, он рассказал, что периодически дискутирует со своими зятьями по тому или иному поводу.

«Бывают и отличные (мнения). Мы не спорим, мы скорее дискутируем. И они (дочери) тоже. Но они не занимаются политикой, никаким крупным бизнесом. Они занимаются наукой, образованием», — цитирует слова главы государства РИА Новости.

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