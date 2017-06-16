Путин рассказал о своих внуках и семьях дочерей

Президент отметил, что гордится своими дочерьми и их семьями
Президент России Владимир Путин рассказал о семьях своих дочерей, а также признался, что, к сожалению, ему редко удается поиграть с внуками.
Об этом глава государства высказался в интервью Оливеру Стоуну, которое начали показывать на телеканале Showtime. На вопрос, любит ли он своих внуков, Путин сказал: «Очень».
Говоря о том, как часто ему удается поиграть с внуками, президент отметил: «Очень редко, к сожалению».
Также Владимир Путин подчеркнул, что гордится своими дочерьми. Кроме того, он рассказал, что периодически дискутирует со своими зятьями по тому или иному поводу.
«Бывают и отличные (мнения). Мы не спорим, мы скорее дискутируем. И они (дочери) тоже. Но они не занимаются политикой, никаким крупным бизнесом. Они занимаются наукой, образованием», — цитирует слова главы государства РИА Новости.
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