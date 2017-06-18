Путин рассказал, почему в регионах массово сменили губернаторов

Президент подчеркнул, что со своими обязанностями должны справляться все руководители субъектов
Вопрос о смене губернаторов в ряде регионов России прокомментировал в ходе «Прямой линии» президент Владимир Путин.
Говоря об этом, глава государства подчеркнул, что в ряде регионов уже подошел срок для выборов глав субъектов.
Также президент добавил, что ряд кандидатов в губернаторы до выборов уже успели проявить себя на управленческой работе, и когда граждане за них проголосовали, это значит, что люди посчитали их компетентными.
«Люди посчитали, что эти кандидаты справляются… Результаты выборов — это аванс, который дается людьми руководителям любого уровня», — подчеркнул Путин, добавив, что главы регионов, конечно, обязаны эффективно выполнять свою работу.
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