Путин рассматривает возможность встречи с Трампом в Любляне

По словам Путина, встреча зависит не только от российской стороны

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим коллегой из Словении Борутом Пахором и сообщил, что Любляна может стать местом встречи лидеров РФ и Америки. Об этом пишет «Коммерсант».

Он назвал этот город «замечательным местом» для встречи такого уровня. Но, по словам российского лидера, все зависит не только от него, но и от других обстоятельств.

«Если когда-нибудь эти встречи состоятся, мы не имеем ничего против Любляны, такие встречи у нас в Любляне уже были»,— сказал Владимир Путин.

Напомним, Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января. Он уже провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным.