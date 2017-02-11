Путин рассматривает возможность встречи с Трампом в Любляне

Александр
Автор: Александр Февраль 11, 2017 10:45

Путин рассматривает возможность встречи с Трампом в Любляне

Путин рассматривает возможность встречи с Трампом в Любляне

По словам Путина, встреча зависит не только от российской стороны

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим коллегой из Словении Борутом Пахором и сообщил, что Любляна может стать местом встречи лидеров РФ и Америки. Об этом пишет «Коммерсант».

Он назвал этот город «замечательным местом» для встречи такого уровня. Но, по словам российского лидера, все зависит не только от него, но и от других обстоятельств.

 «Если когда-нибудь эти встречи состоятся, мы не имеем ничего против Любляны, такие встречи у нас в Любляне уже были»,— сказал Владимир Путин.

Напомним, Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января. Он уже провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. 

Читайте также

Александр
Автор: Александр Февраль 11, 2017 10:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Лена

    Лена

    Пиар

    Читать статью
  • AlimentyNaRebenka

    AlimentyNaRebenka

    Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…

    Читать статью
  • гостья

    гостья

    девушка тоже не простушка, работает пиарщицей

    Читать статью
  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии