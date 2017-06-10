Путин считает, что 17 лет власти не отразились на его личности

Также президент заявил, что чувствует свою связь с Россией
Президент России Владимир Путин считает, что 17 лет правления страной не отразились на его личности. Об этом пишет РИА Новости.
Так глава российского государства ответил на вопрос в интервью американскому телеканалу NBC. Также Владимир Путин отметил, что у него есть связь с Россией и ее историей.
По его словам, он не забудет о том, что на Пискаревском мемориальном кладбище похоронен его старший брат, которого он никогда не видел. Он похоронен как житель Ленинграда, умерший в годы Второй мировой войны.
«И в одной из могил похоронен мой старший брат, которого я никогда не видел, и я никогда не забуду об этом, так же, как и то, в каком состоянии была наша страна в начале 90-х годов», — отметил президент.
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