Путин считает, что он не вправе оценивать деятельность Горбачева и Ельцина

Президент подчеркнул, что не может давать серьезных оценок своим предшественникам
Президент России Владимир Путин воздержался от оценок деятельности Михаила Горбачева и Бориса Ельцина.
«Я не считаю себя вправе давать какие-то серьезные оценки ни деятельности Горбачева, ни личности Ельцина», — прямо заявил глава государства во время интервью режиссеру Оливеру Стоуну.
Как сообщает Lenta.RU, Путин также отметил, что заслуга первого и единственного президента СССР заключается в том, что он ощутил необходимость перемен.
Относительно Бориса Ельцина президент сказал, что до сих пор не знает, почему его предшественник выбрал в качестве преемника именно его.
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