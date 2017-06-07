Путин снял часть экономических ограничений с Турции

Президент снял ограничения на найм турецких работников и на ввоз в Россию отдельных видов товаров

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об отмене некоторых экономических мер в отношении Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что президент снял ограничения на найм турецких работников, которые действовали в РФ, и на работу турецких компаний в отдельных сферах.

Кроме этого, Путин поручил МИД уведомить Анкару о частичном возобновлении соглашения об условиях взаимных поездок граждан, которое было подписано в 2010 году. Также он расширил список турков, которые могут посещать РФ без виз.

«Интерфакс» добавляет, что президент своим указом также отменил запрет на внешнеэкономические операции, которые предусматривают ввоз в РФ отдельных видов товаров, страной происхождения которых является Турция.

Напомним, Москва ввела эмбарго на поставки некоторых продуктов из Турции в январе прошлого года. Данные меры были ответной реакцией на атаку турецких ВВС на Су-24 ВКС РФ в Сирии.

В начале мая российский лидер провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. После этого Путин заявил, что стороны договорились о «комплексном решении» по снятию торговых ограничений.

Подчеркивается, что соответствующее заявление было подписано 22 мая в Стамбуле. Также свои подписи под документом оставили вице-премьеры двух стран Аркадий Дворкович и Мехмет Шимшек.