Путин согласился сократить военное присутствие в Сирии
При этом президент заверил, что РФ продолжит бороться с терроризмом и оказывать поддержку законному правительству САР
Российский лидер Владимир Путин согласился с предложением Министерства обороны сократить военное присутствие РФ в Сирии, передает ТАСС.
Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с главами оборонного ведомства и российского МИД — Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым</strong>.
При этом глава государства заявил, что Россия «безусловно» продолжит борьбу с международным терроризмом и дальше будет поддерживать законное сирийское правительство в борьбе с боевиками. Также президент подчеркнул, что РФ будет исполнять достигнутые договоренности, «в том числе по развитию пункта базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим», — приводит слова Путина агентство.
В заключение встречи глава государства поблагодарил министров за проделанную работу «на этом очень важном участке борьбы с международным терроризмом».
Шойгу, в свою очередь, отметил, что сейчас сформированы все предпосылки для прекращения боевых действий в Сирийской Арабской Республике, в том числе для сокращения группировки войск РФ в стране. Ранее он доложил президенту об окончании военной операции в Алеппо.
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