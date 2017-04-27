Путин сравнил свое президентство с борьбой морских ангелов и чертей

По словам президента ему тоже приходится смотреть, чтобы никто не съел Россию

Владимиру Путину на заседании попечительского совета Русского географического общества показали кадры из фильма, на которых морские ангелы поедают морских чертей, сообщает РИА Новости.

«Я так понимаю, одна медуза ест другую?» — спросил Путин. «Да, эти медузы питаются другими медузами», — ответили ему. «А вторая картинка? Где моллюск-ангел, он поедает чертика?» — вновь спросил Путин и вновь получил утвердительный ответ.

На это Путин отметил, что наблюдение за подобным может пригодиться в его работе: «То, чем я занимаюсь, надо будет поближе познакомиться с вашими результатами работы… Приходится все время смотреть, чтобы нас никто не съел, оглядываться по сторонам».

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