Путин сравнил свое президентство с борьбой морских ангелов и чертей

По словам президента ему тоже приходится смотреть, чтобы никто не съел Россию
Владимиру Путину на заседании попечительского совета Русского географического общества показали кадры из фильма, на которых морские ангелы поедают морских чертей, сообщает РИА Новости.
«Я так понимаю, одна медуза ест другую?» — спросил Путин. «Да, эти медузы питаются другими медузами», — ответили ему. «А вторая картинка? Где моллюск-ангел, он поедает чертика?» — вновь спросил Путин и вновь получил утвердительный ответ.
На это Путин отметил, что наблюдение за подобным может пригодиться в его работе: «То, чем я занимаюсь, надо будет поближе познакомиться с вашими результатами работы… Приходится все время смотреть, чтобы нас никто не съел, оглядываться по сторонам».
Материалы по теме
Читайте также
- Украинский МИД возмутило заявление Ле Пен по Крыму 0 18.Янв
- Захарова поведала послу США об опасности общения с дипломатами из России 0 04.Мар
- Бывшего вице-губернатора Юрия Денисова оставили под стражей до лета 0 14.Мар
- Филип Билден отказался от должности министра ВМС США 0 27.Фев
- Хиллари Клинтон не будет участвовать в выборах мэра Нью-Йорка 0 10.Янв
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Врединка
Вульгарная пародия даже для этого вида кино, это невозможно фильмом то назвать.Читать статью
-
Кирилл
Здравствуйте,у меня вопрос.Вот я отучился 9 классов после чего пошёл учиться в БМК но по стечению обстоятельств отчислился по окончанию…Читать статью
-
ZaimyPlus
Простота оформления. Все микрозаймы онлайн оформляются без посещения офиса МФО. Взять деньги в долг можно сразу после одобрения заявки, нужно…Читать статью
-
Умар
До скольки вообще должен был концерт?Читать статью
-
дадутЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий