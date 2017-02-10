Путин выразил соболезнования Эрдогану из-за гибели военных при ударе ВКС РФ

Александр
Автор: Александр Февраль 10, 2017 13:45

Путин выразил соболезнования Эрдогану из-за гибели военных при ударе ВКС РФ

Путин выразил соболезнования Эрдогану из-за гибели военных при ударе ВКС РФ

В результате авиаудара российских ВКС погибли трое турецких военных, еще 11 получили ранения

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью нескольких турецких солдат в районе сирийского Эль-баба из-за непреднамеренного авиаудара ВКС РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова</strong>.

Также соболезнования выразил глава Генштаба ВС РФ, отмечает агентство.

Отмечается, что инцидент произошел в четверг, 9 февраля. По данным Генштаба ВС Турции, трое турецких солдат погибли, еще 11 были ранены в результате того, что утром самолеты ВКС РФ во время авиаударов по объектам террористов случайно атаковали здание, где были военные, которые участвовали в операции «Щит Евфрата».

«Да», – ответил Песков на вопрос, может ли он подтвердить, что Путин выразил соболезнования Эрдогану по данному инциденту.

Москва и Анкара проведут совместное расследование произошедшего. Отмечается, что начальники генштабов двух стран теперь договорились о более тесной координации действий, а также обмене данными об обстановке на земле.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Февраль 10, 2017 13:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Лена

    Лена

    Пиар

    Читать статью
  • AlimentyNaRebenka

    AlimentyNaRebenka

    Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…

    Читать статью
  • гостья

    гостья

    девушка тоже не простушка, работает пиарщицей

    Читать статью
  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии