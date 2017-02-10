Путин выразил соболезнования Эрдогану из-за гибели военных при ударе ВКС РФ

В результате авиаудара российских ВКС погибли трое турецких военных, еще 11 получили ранения

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью нескольких турецких солдат в районе сирийского Эль-баба из-за непреднамеренного авиаудара ВКС РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова</strong>.

Также соболезнования выразил глава Генштаба ВС РФ, отмечает агентство.

Отмечается, что инцидент произошел в четверг, 9 февраля. По данным Генштаба ВС Турции, трое турецких солдат погибли, еще 11 были ранены в результате того, что утром самолеты ВКС РФ во время авиаударов по объектам террористов случайно атаковали здание, где были военные, которые участвовали в операции «Щит Евфрата».

«Да», – ответил Песков на вопрос, может ли он подтвердить, что Путин выразил соболезнования Эрдогану по данному инциденту.

Москва и Анкара проведут совместное расследование произошедшего. Отмечается, что начальники генштабов двух стран теперь договорились о более тесной координации действий, а также обмене данными об обстановке на земле.