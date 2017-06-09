Путин: «Западные коллеги на голову нам сели, ноги свесили и жвачку жуют»

Александр
Автор: Александр Июнь 9, 2017 15:45

Путин: «Западные коллеги на голову нам сели, ноги свесили и жвачку жуют»

Путин: "Западные коллеги на голову нам сели, ноги свесили и жвачку жуют"

«Сам придурок, ничего сделать не может, а евреи виноваты» — ответил Путин на обвинения во вмешательстве во внутренние дела США

Попыткой переложить с больной головы на здоровую назвал президент РФ Владимир Путин обвинения Запада во вмешательстве России во внутреннюю политику США.

«Проблема — не в нас. Проблема внутри американской политики», — цитирует слова главы государства Газета.ру, в ходе пресс-конференции на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума 2 июня 2017 года.

«Вы бы посмотрели, что ваши коллеги у нас делают: они с ногами забрались в нашу политику, ноги свесили и жвачку жуют. Заканчивайте, и вам легче станет, и нам», — заявил Путин американской журналистке, которая задала вопрос о «вмешательстве». Президент добавил, что по его мнению, причиной скандала и подобных обвинений стал проигрыш на выборах одной из команд.

«Им не хочется признавать ошибку… Легче сказать, что это виновата Россия и вмешалась в выборы», — сказал Путин.

Он также отметил, что вся эта ситуация напоминает ему антисемитизм. «Что сам придурок, ничего сделать не может, поэтому евреи виноваты. Это попытка переложить с больной головы на здоровую», — приводит слова Газета.ру. .

Путин также подчеркнул, что США, несмотря на то что, провели расследование не смогли предоставить доказательств вмешательства Москвы в американские выборы в 2016 году.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июнь 9, 2017 15:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Нина Гаврилина

    Нина Гаврилина

    Благодарю сотрудников Центральной городской библиотеки им. В.М.Шукшина и всех земляков русского поэта Виктора Гаврилина, кого затронула его трагическая судьба…

    Читать статью
  • Вася

    Вася

    "тёмные личности" были, есть и будут

    Читать статью
  • Вася Камушкин

    Вася Камушкин

    одни бандиты других к власти не пускают))

    Читать статью
  • Максим Алейников

    Максим Алейников

    один крииминалитет не пускает другого))

    Читать статью
  • Артур

    Артур

    Отличные заборы!

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии