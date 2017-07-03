Путин: зарубежные спецслужбы поддерживают экстремистов у наших границ

Александр
Автор: Александр Июль 3, 2017 17:45

Путин: зарубежные спецслужбы поддерживают экстремистов у наших границ

Путин: зарубежные спецслужбы поддерживают экстремистов у наших границ

Президент поздравил офицеров СВР с 95-летием нелегальной разведки

Ряд зарубежных спецслужб напрямую поддерживают экстремистские и террористические группировки для дестабилизации регионов вблизи российских границ, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА «Новости».

«Вы хорошо знаете, с какими вызовами сталкивается Россия: это и попытки сдержать наше развитие, навязать противостояние, дестабилизировать регионы, находящиеся вблизи российских границ. В том числе в качестве орудия используются террористические и экстремистские группировки. Не секрет, что некоторые из них старательно опекаются, а то и получают прямую поддержку от спецслужб ряда государств», — сказал Путин.

В среду, 28 июня, он приехал в штаб-квартиру Службы внешней разведки, чтобы поздравить офицеров СВР с 95-летием нелегальной разведки.

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Александр
Автор: Александр Июль 3, 2017 17:45
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