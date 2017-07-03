Путин: зарубежные спецслужбы поддерживают экстремистов у наших границ

Президент поздравил офицеров СВР с 95-летием нелегальной разведки
Ряд зарубежных спецслужб напрямую поддерживают экстремистские и террористические группировки для дестабилизации регионов вблизи российских границ, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА «Новости».
«Вы хорошо знаете, с какими вызовами сталкивается Россия: это и попытки сдержать наше развитие, навязать противостояние, дестабилизировать регионы, находящиеся вблизи российских границ. В том числе в качестве орудия используются террористические и экстремистские группировки. Не секрет, что некоторые из них старательно опекаются, а то и получают прямую поддержку от спецслужб ряда государств», — сказал Путин.
В среду, 28 июня, он приехал в штаб-квартиру Службы внешней разведки, чтобы поздравить офицеров СВР с 95-летием нелегальной разведки.
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