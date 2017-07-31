Путин заявил, что отношение Америки к России изменится не скоро

Такое заявление Путин сделал в эфире «Россия 24»

Президент России Владимир Путин в эфире «Россия 24» заявил, что отношения между РФ и Америкой изменятся не скоро.

«Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она поменяется, то не скоро», — отметил глава российского государства.

Президент России подчеркнул, что Америка предприняла «ничем не спровоцированный» шаг по ухудшению отношений с нашей страной. Теперь США используют незаконные ограничения, чтобы воздействовать на другие страны мира.

Напомним, недавно состоялась первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она прошла на полях саммита G20 в Гамбурге.