Путин заявил, что Сноуден не должен был раскрывать работу спецслужб США

Свое мнение Путин озвучил в интервью Оливеру Стоуну
Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с действиями бывшего американского разведчика Эдварда Сноудена. Свое мнение Путин озвучил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, пишет РБК.
«Я считаю, что он не должен был этого делать. Если ему что-то не нравится в той работе, на которую его пригласили, нужно было просто уволиться – и все. Но он пошел дальше», — отметил Владимир Путин.
Также глава российского государства подчеркнул, что Сноуден не является предателем, ведь бывший разведчик не передавал другой стране информацию, которая наносила бы ущерб его народу. Между тем Путин подчеркнул, что считает неприличными действия АНБ.
«Следить за союзниками — если вы считаете их союзниками, а не вассалами — это неприлично», — резюмировал Владимир Путин.
Читайте также
- Глава Хакасии окрестил Новосибирск «колхозом и деревней» – СМИ 0 01.Апр
- Никакого админресурса на праймериз в Барнауле не было – Романенко 0 03.Июн
- Алтайская «Справедливая Россия» не ждет «грязных» выборов в 2017 году 0 22.Май
- Шон Спайсер извинился после того, как сравнил Асада с Гитлером 0 12.Апр
- Путин сравнил свое президентство с борьбой морских ангелов и чертей 0 27.Апр
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Нина Гаврилина
Благодарю сотрудников Центральной городской библиотеки им. В.М.Шукшина и всех земляков русского поэта Виктора Гаврилина, кого затронула его трагическая судьба…Читать статью
-
Вася
"тёмные личности" были, есть и будутЧитать статью
-
Вася Камушкин
одни бандиты других к власти не пускают))Читать статью
-
Максим Алейников
один крииминалитет не пускает другого))Читать статью
-
Артур
Отличные заборы!Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий