Путин заявил, что Сноуден не должен был раскрывать работу спецслужб США

Александр
Автор: Александр Июнь 9, 2017 01:45

Путин заявил, что Сноуден не должен был раскрывать работу спецслужб США

Путин заявил, что Сноуден не должен был раскрывать работу спецслужб США

Свое мнение Путин озвучил в интервью Оливеру Стоуну

Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с действиями бывшего американского разведчика Эдварда Сноудена. Свое мнение Путин озвучил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, пишет РБК.

«Я считаю, что он не должен был этого делать. Если ему что-то не нравится в той работе, на которую его пригласили, нужно было просто уволиться – и все. Но он пошел дальше», — отметил Владимир Путин.

Также глава российского государства подчеркнул, что Сноуден не является предателем, ведь бывший разведчик не передавал другой стране информацию, которая наносила бы ущерб его народу. Между тем Путин подчеркнул, что считает неприличными действия АНБ.

«Следить за союзниками — если вы считаете их союзниками, а не вассалами — это неприлично», — резюмировал Владимир Путин.

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Александр
Автор: Александр Июнь 9, 2017 01:45
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