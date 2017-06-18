Путин заявил, что у молодых учителей не должно быть низкой зарплаты

Глава государства сказал, что задача поставлена перед правительством

Президент страны Владимир Путин в четверг, 15 июня, заявил, что перед правительством поставлена задача о повышении заработной платы учителям. Отвечая на вопрос из Иркутской области, он заявил, что средняя заработная плата учителей должна быть средней по стране. В Иркутской области средняя зарплата — больше 30 тысяч.

«На практике деньги распределяет сама школа, она определяет расписание и доплаты к окладу. Ясно, что молодой специалист должен получать меньше, чем опытные педагоги. Надеюсь, что руководство области обратит на это внимание. Неясно, почему вам платят в 2-3 раза меньше средней зарплаты по области. Такой разницы быть не должно», — сказал Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин в четверг, 15 июня, в 15-й раз общается с народом в ходе специальной «Прямой линии». Специальная программа транслируется на телеканалах «Первый», «Россия 1», «Россия 24», радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

В этом году на «Прямую линию» с президентом поступило более 1,8 миллиона обращений. Более половины вопросов задали по телефону, 370 тысяч – по СМС, 280 тысяч — через социальные сети.