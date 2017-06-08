Путин заявил, что в некоторых странах русофобия «плещет через край»

Александр
Автор: Александр Июнь 8, 2017 07:45

Путин заявил, что в некоторых странах русофобия «плещет через край»

Путин заявил, что в некоторых странах русофобия "плещет через край"

По словам Путина, монополистам не по вкусу, как утверждается многополярный мир

Президент России Владимир Путин заявил, что в некоторых странах русофобия приобретает значительные размеры. Об этом глава государства заявил в Санкт-Петербурге на встрече с главами крупнейших международных информационных агентств, пишет РИА Новости.

«Она (русофобия — прим. ред.) очевидна. Из некоторых стран прямо так и хлещет через край», — сказал глава российского государства.

Также Владимир Путин отметил, что это происходит потому, что  «монополистам не нравится, как утверждается многополярный мир».

Однако президент надеется, что эти настроения скоро закончатся, так как они контрпродуктивны и вредны для всех. 

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Александр
Автор: Александр Июнь 8, 2017 07:45
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