Путин заявил, что в США меняются президенты, но не политика

Об этом президент России заявил в интервью Оливеру Стоуну

Президент России Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну заявил, что политика в США остается неизменной, несмотря на смену лидеров, пишет RT.

«При этом вот что любопытно: президенты в вашей стране меняются, а политика нет», — сказал Путин Стоуну.

Ранее Стоун заявил о своем желании с помощью фильма о Путине повлиять на отношения России и США. В интервью он заявил, что хочет донести до американцев подлинные высказывания российского лидера, «не в американском дубляже».