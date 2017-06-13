Путин заявил, что в США меняются президенты, но не политика

Об этом президент России заявил в интервью Оливеру Стоуну
Президент России Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну заявил, что политика в США остается неизменной, несмотря на смену лидеров, пишет RT.
«При этом вот что любопытно: президенты в вашей стране меняются, а политика нет», — сказал Путин Стоуну.
Ранее Стоун заявил о своем желании с помощью фильма о Путине повлиять на отношения России и США. В интервью он заявил, что хочет донести до американцев подлинные высказывания российского лидера, «не в американском дубляже».
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