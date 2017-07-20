Путина удивило в Трампе «умение слушать» и «живо реагировать»

Первая встреча Трампа и Путина прошла 7 июля на саммите G20 в Гамбурге
Президент России Владимир Путин на встрече с работниками Лебединского Горно-обогатительного комбината рассказал о своих впечатлениях от встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Дождь.
«Что меня удивило немножко и что я не ожидал: он умеет слушать. <…> Это не всегда бывает. Это чрезвычайно важно уметь слушать и живо реагировать», — рассказал Путин.
Он отметил, что именно поэтому «есть шансы надеяться, что диалог будет развиваться дальше». Путин добавил, что если бы на встрече не было журналистов, он бы рассказал больше.
Первая встреча Трампа и Путина прошла 7 июля на саммите G20 в Гамбурге. Переговоры лидеров США и России длились более двух часов. Трамп назвал встречу с Путиным «потрясающей».
Читайте также
- Путин рассказал, почему в регионах массово сменили губернаторов 0 18.Июн
- СМИ: Дениса Вороненкова похоронили на Зверинецком кладбище 0 26.Мар
- Порошенко заявил о заинтересованности в снятии антироссийских санкций 0 15.Июл
- Песков прокомментировал возможное самовыдвижение Путина 0 27.Май
- Совбез ООН принял заявление в связи со смертью постпреда РФ Чуркина 0 21.Фев
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
-
Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
-
Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
-
Толик
Спасибо!Читать статью
-
Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий