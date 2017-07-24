Путина «вырезали» из двух новых зарубежных фильмов

Александр
Автор: Александр Июль 24, 2017 11:45

Путина «вырезали» из двух новых зарубежных фильмов

Путина "вырезали" из двух новых зарубежных фильмов

В качестве причины названы опасения ответных мер со стороны «русских хакеров»

Образ президента России Владимира Путина убрали из двух новых западных фильмов, пишет «Газета.ru» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

В качестве причины названы опасения ответных мер со стороны «русских хакеров». Как отмечается, речь идет о лентах «Красный воробей» и «Курск».

«Красный воробей» студии Fox рассказывает о российской шпионке, которую вербует ЦРУ. Главную роль сыграла лауреат премии «Оскар» Дженнифер Лоуренс.

Фильм EuropaCorp Люка Бессона «Курск» посвящен аварии на подлодке «Курск» в 2000 году. Впрочем, ранее уже сообщалось, что в этом фильме не будет Путина, но тогда это решение объяснялось желанием сместить фокус с политики.

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Александр
Автор: Александр Июль 24, 2017 11:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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