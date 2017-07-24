Путина «вырезали» из двух новых зарубежных фильмов

В качестве причины названы опасения ответных мер со стороны «русских хакеров»
Образ президента России Владимира Путина убрали из двух новых западных фильмов, пишет «Газета.ru» со ссылкой на The Hollywood Reporter.
В качестве причины названы опасения ответных мер со стороны «русских хакеров». Как отмечается, речь идет о лентах «Красный воробей» и «Курск».
«Красный воробей» студии Fox рассказывает о российской шпионке, которую вербует ЦРУ. Главную роль сыграла лауреат премии «Оскар» Дженнифер Лоуренс.
Фильм EuropaCorp Люка Бессона «Курск» посвящен аварии на подлодке «Курск» в 2000 году. Впрочем, ранее уже сообщалось, что в этом фильме не будет Путина, но тогда это решение объяснялось желанием сместить фокус с политики.
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Комментарии
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Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
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Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
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Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
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Толик
Спасибо!Читать статью
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Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
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