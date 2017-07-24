Путина «вырезали» из двух новых зарубежных фильмов

В качестве причины названы опасения ответных мер со стороны «русских хакеров»

Образ президента России Владимира Путина убрали из двух новых западных фильмов, пишет «Газета.ru» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

В качестве причины названы опасения ответных мер со стороны «русских хакеров». Как отмечается, речь идет о лентах «Красный воробей» и «Курск».

«Красный воробей» студии Fox рассказывает о российской шпионке, которую вербует ЦРУ. Главную роль сыграла лауреат премии «Оскар» Дженнифер Лоуренс.

Фильм EuropaCorp Люка Бессона «Курск» посвящен аварии на подлодке «Курск» в 2000 году. Впрочем, ранее уже сообщалось, что в этом фильме не будет Путина, но тогда это решение объяснялось желанием сместить фокус с политики.