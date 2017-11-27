Путин заявил, что бизнес должен быть готов к переходу на военные рельсы

22 ноября президент РФ Владимир Путин в ходе совещания во вопросам ВПК заявил, что все крупные предприятия России — будь то частные или государственные — должны быть готовы к оперативному переходу на военные рельсы и производству военной продукции.

Владимир Путин на учениях "Запад-2017". Фото: kremlin.ru.

По словам Путина, «способность экономики быстро увеличивать объемы оборонной продукции и услуг в нужное время — одно из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства. К этому должны быть готовы все стратегические и просто крупные предприятия, независимо от форм собственности», пишет «Интерфакс».

Глава государства напомнил, что уже давал поручение о «модернизации производственных мощностей, формировании резерва материальных и технических ресурсов и обеспечении перевозок войск» в два предыдущих года.

По итогам совещания, по мнению Путина, его участники должны будут сделать «выводы на будущее», пишет «МК».

Поводом для президентских заявлений стали прошедшие в сентябре 2017 года совместные военные учения России и Белоруссии «Запад-2017». НАТО выразило опасение об агрессивном характере учений, однако в России эти подозрения отвергли.