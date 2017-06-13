Рада приняла закон, закрепляющий стремление Украины стать членом НАТО

Александр
Автор: Александр Июнь 13, 2017 17:45

Рада приняла закон, закрепляющий стремление Украины стать членом НАТО

Рада приняла закон, закрепляющий стремление Украины стать членом НАТО

Теперь проект должен подписать глава страны Петр Порошенко

Верховная рада приняла закон, закрепляющий в качестве приоритета внешней политики Украины членство в НАТО, пишет РИА Новости.

За принятие документа проголосовали 276 депутатов при минимуме в 226 голосов. На очереди — подписание проекта президентом страны Петром Порошенко</strong>.

В документе сказано о необходимости внести изменения в закон «Об основах внутренней и внешней политики». Депутаты предлагают закрепить пункт о том, что основными принципами внешней политики страны «являются углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью приобретения членства в этой организации».

В текущем законодательстве есть схожая формулировка, однако она предполагает расширение связей с НАТО для достижения критериев, которые нужны для членства в альянсе.

В случае принятия документа он также коснется закона «Об основах национальной безопасности». В число приоритетов войдет интеграция страны в европейское политическое, экономическое, правовое пространство (получение членства в Евросоюзе) и в евроатлантическое пространство (для вступления в НАТО).

ТАСС добавляет, что 22 марта Рада приняла постановление об обращении к американскому Конгрессу с просьбой о существенном углублении двустороннего партнерства по безопасности между странами и предоставлении Киеву статуса основного союзника вне НАТО.

В постановлении было сказано, что, в отличие от долгосрочного вопроса обретения Украиной членства в Североатлантическом альянсе, предоставление ей статуса основного союзника вне НАТО является суверенным правом Штатов и не требует согласия всех стран-членов альянса. Также в документе говорится, что данный статус предоставлен не только государствам, находящимся в состоянии мира (Австралия, Новая Зеландия и Япония), но и государствам, которые находятся под угрозой военных действий (Южная Корея, Афганистан, Израиль).

Агентство напоминает, что в конце 2014 года парламент Украины внес два закона, отказавшись тем самым от внеблокового статуса страны. Новая военная доктрина предусматривает возобновление курса в НАТО: к 2020 году Киев должен обеспечить полную совместимость вооруженных сил Украины с армиями стран альянса.

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Александр
Автор: Александр Июнь 13, 2017 17:45
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