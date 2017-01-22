Рада зарегистрировала законопроект об исключительности украинского языка

Теперь использование украинского языка станет обязательным для всех органов государственной власти

Законопроект «О государственном языке» внесен в парламент Украины. Теперь депутаты рассмотрят тотальный перевод жизни в стране на государственный язык, пишет РИА «Новости».

Согласно новому законопроекту, украинский язык нужно будет использовать во всех сферах жизни в стране. Речь идет об органах государственной власти, СМИ, учебных заведениях, сфере обслуживания и так далее.

Документ создали 33 украинских депутата.