Рада зарегистрировала законопроект об исключительности украинского языка

Теперь использование украинского языка станет обязательным для всех органов государственной власти
Законопроект «О государственном языке» внесен в парламент Украины. Теперь депутаты рассмотрят тотальный перевод жизни в стране на государственный язык, пишет РИА «Новости».
Согласно новому законопроекту, украинский язык нужно будет использовать во всех сферах жизни в стране. Речь идет об органах государственной власти, СМИ, учебных заведениях, сфере обслуживания и так далее.
Документ создали 33 украинских депутата.
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