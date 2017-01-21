Раздел об ЛГБТ-сообществе удалили с сайта Белого дома

Александр
Автор: Александр Январь 21, 2017 19:46

Раздел об ЛГБТ-сообществе удалили с сайта Белого дома

Раздел об ЛГБТ-сообществе удалили с сайта Белого дома

Также удален раздел о проблеме изменения климата

С официального сайта Белого дома удалили разделы об ЛГБТ-сообществе и проблеме изменения климата. Они исчезли 20 января, после вступления в должность 45-го президента США Дональда Трампа, пишет ТАСС.

Отмечается, что обе темы занимали важное место в повестке бывшего американского лидера Барака Обамы</strong>.

На странице, посвященной лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, размещались публикации законодательных инициатив и новостей о судебных решениях, которые призваны защитить права меньшинств. Уточняется, что именно в период президентства Обамы в США узаконили однополые браки. Теперь аббревиатура ЛГБТ совсем не упоминается на сайте Белого дома.

Вместо вкладке о борьбе с глобальным потеплением посетители ресурса могут увидеть план республиканца по улучшению энергетического сектора страны. Новый глава администрации США, согласно опубликованным данным, считает необходимым отменить регулирование, которое ранее ввели с целью реализации инициатив Обамы по климату. В материалах сказано, что при Трампе Штаты станут больше использовать энергоресурсы, которые произведены в стране, а Агентство по охране окружающей среды «сосредоточится на своей основной миссии — защите воздуха и воды».

Также на этой странице сказано: «Президент Трамп стремится к упразднению вредных и ненужных стратегий, таких как «План работ по климату» и «Правила использования водных ресурсов США»».

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Александр
Автор: Александр Январь 21, 2017 19:46
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