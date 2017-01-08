Разведка США рассказала о «вмешательстве России» в выборы США
Кибератаки, дискредитация и спонсирование: к чему еще, по мнению спецслужб США, прибегла Россия для победы Трампа
Пока в России отмечали Рождество, в США рассекретили доклад, подготовленный ЦРУ, ФБР и Агентством национальной безопасности (АНБ) США и касающийся прошедших в США выборов. В документе значится, что президент России Владимир Путин лично организовал кампанию, которая повлияла на политические процессы в стране и опорочила кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
«По нашей оценке, президент России Владимир Путин дал поручение начать в 2016 году кампанию влияния на президентские выборы в США. Целью России был подрыв веры общества в демократический процесс США, очернение госсекретаря Клинтон и нанесения вреда ее шансам быть избранной президентом», — приводит в пример цитату из доклада «Лента.Ру».
Авторы доклада пытаются доказать, что власти России «отдавали явное предпочтение избранному президенту».
«Мы также считаем, что Путин и российское правительство стремились повысить шансы Трампа на избрание, в том числе путем возможной дискредитации госсекретаря Клинтон», — утверждают в американских спецслужбах.
Кроме того, в докладе указано, что российская разведка вроде бы имела доступ ко множеству избирательных комиссий США как уровне штатов, так и на местном уровне. А для влияния российский лидер использовал СМИ и конкретно телеканал RT. Следуя документу, причастны российские спецслужбы и кибератакам на американские компьютерные системы, а конкретным виновником назвали Главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ. Отмечены в тексте и американские политические деятели, а также организации, которые, по мнению авторов доклада, спонсировались Кремлем.
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