Разведка США рассказала о «вмешательстве России» в выборы США

Александр
Автор: Александр Январь 8, 2017 01:45

Разведка США рассказала о «вмешательстве России» в выборы США

Разведка США рассказала о "вмешательстве России" в выборы США

Кибератаки, дискредитация и спонсирование: к чему еще, по мнению спецслужб США, прибегла Россия для победы Трампа

Пока в России отмечали Рождество, в США рассекретили доклад, подготовленный ЦРУ, ФБР и Агентством национальной безопасности (АНБ) США и касающийся прошедших в США выборов. В документе значится, что президент России Владимир Путин лично организовал кампанию, которая повлияла на политические процессы в стране и опорочила  кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

«По нашей оценке, президент России Владимир Путин дал поручение начать в 2016 году кампанию влияния на президентские выборы в США. Целью России был подрыв веры общества в демократический процесс США, очернение госсекретаря Клинтон и нанесения вреда ее шансам быть избранной президентом», — приводит в пример цитату из доклада «Лента.Ру».

Авторы доклада пытаются доказать, что власти России «отдавали явное предпочтение избранному президенту».

«Мы также считаем, что Путин и российское правительство стремились повысить шансы Трампа на избрание, в том числе путем возможной дискредитации госсекретаря Клинтон», — утверждают в американских спецслужбах.

Кроме того, в докладе указано, что российская разведка вроде бы имела доступ ко множеству избирательных комиссий США как уровне штатов, так и на местном уровне. А для влияния российский лидер использовал СМИ и конкретно телеканал RT. Следуя документу, причастны российские спецслужбы и кибератакам на американские компьютерные системы, а конкретным виновником назвали Главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ. Отмечены в тексте и американские политические деятели, а также организации, которые, по мнению авторов доклада, спонсировались Кремлем.

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Александр
Автор: Александр Январь 8, 2017 01:45
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