Рейтинг Макрона за месяц упал на 10%

Александр
Автор: Александр Июль 27, 2017 09:45

Рейтинг Макрона за месяц упал на 10%

Рейтинг Макрона за месяц упал на 10%

Динамика обусловлена проблемами с принятием военного бюджета и опасениями, связанными с рядом реформ

Рейтинг французского лидера Эммануэля Макрона за месяц потерял 10%, и теперь он равен 54 процентным пунктам. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Journal du Dimanche и итоги опроса центра Ifop.

Подчеркивается, что это самое сильное падение доверия населения к главе государства через три месяца у власти, не считая потери 15% у Жака Ширака в мае-июле 1995 года.

По данным издания, падение рейтинга связано с проблемами с принятием военного бюджета, а также опасениями относительно ряда реформ в сфере пенсионного обеспечения, трудового права, налогообложения.

Уточняется, что доля недовольных работой Макрона за месяц увеличилась до 43% (против 35% ранее). Также 3% опрошенных французов воздержались от ответа (месяцем ранее таких был 1%).

При этом рейтинг Макрона все еще на высоком уровне по сравнению с предшественниками, заключили СМИ.

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Александр
Автор: Александр Июль 27, 2017 09:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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