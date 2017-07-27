Рейтинг Макрона за месяц упал на 10%

Динамика обусловлена проблемами с принятием военного бюджета и опасениями, связанными с рядом реформ

Рейтинг французского лидера Эммануэля Макрона за месяц потерял 10%, и теперь он равен 54 процентным пунктам. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Journal du Dimanche и итоги опроса центра Ifop.

Подчеркивается, что это самое сильное падение доверия населения к главе государства через три месяца у власти, не считая потери 15% у Жака Ширака в мае-июле 1995 года.

По данным издания, падение рейтинга связано с проблемами с принятием военного бюджета, а также опасениями относительно ряда реформ в сфере пенсионного обеспечения, трудового права, налогообложения.

Уточняется, что доля недовольных работой Макрона за месяц увеличилась до 43% (против 35% ранее). Также 3% опрошенных французов воздержались от ответа (месяцем ранее таких был 1%).

При этом рейтинг Макрона все еще на высоком уровне по сравнению с предшественниками, заключили СМИ.