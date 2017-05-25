Рейтинг Трампа упал до низшей отметки с момента его инаугурации

Уточняется, что 56% опрошенных не одобряют действия главы государства

Уровень поддержки американцами президента Дональда Трампа достиг низшей отметки с момента инаугурации республиканца в Вашингтоне 20 января текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги опроса общественного мнения агентства Reuters и исследовательского центра Ipsos.

Отмечается, что действия главы Соединенных Штатов не одобряют 56% опрошенных. 38% придерживаются противоположной точки зрения, а 6% респондентов не определились в этом вопросе.

Ранее самый низкий рейтинг Трампа был зафиксирован в апреле. 24 числа были опубликованы итоги опроса, согласно которым, действия президента не одобряли 53,9% опрошенных. 39,7% американцев тогда поддерживали республиканца, а затруднялись с ответом 6,4% опрошенных.

Последний опрос проводился с 14 по 18 мая, в нем участвовал 1971 человек. Погрешность составила 3 процентных пункта.

По мнению авторов опроса, рейтинг главы Штатов упал из-за непопулярности его решения отправить директора ФБР Джеймса Коми в отставку 9 мая. Последний занимал пост главы спецслужбы менее четырех лет, его назначили на эту должность летом 2013 года при администрации экс-президента США Барака Обамы.