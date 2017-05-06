Рекс Тиллерсон назвал «конструктивным» диалог Трампа и Путина

Александр
Автор: Александр Май 6, 2017 14:45

Рекс Тиллерсон назвал «конструктивным» диалог Трампа и Путина

Рекс Тиллерсон назвал "конструктивным" диалог Трампа и Путина

Тиллерсон признался, что беседа затронула очень много тем

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал «конструктивным» телефонный разговор президентов России и США, сообщает «Коммерсант».

По словам американского чиновника, разговор был «очень конструктивным». Также он подчеркнул, что было затронуто много тем.

Третий по счету телефонный разговор состоялся между Путиным и Трампом во вторник, 2 мая. Главы государств договорились провести первую личную встречу на полях июльского саммита G20 в Гамбурге, а до того продолжать поддерживать контакт по телефону.

Ранее сообщалось, что лидеры стран намерены обсудить ситуацию в Сирии.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Май 6, 2017 14:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Светлана

    Светлана

    Да

    Читать статью

  • Только те которые обязательно... учиться 2года и 10 месяцев...обычная 560р

    Читать статью
  • Доктор А.В. Ушаков

    Доктор А.В. Ушаков

    Здравствуйте. Т3 -это полноценный гормон, а не его часть (в отличие от Т2). Это главный потребляемый гормон (Т4 - главный…

    Читать статью
  • Саша

    Саша

    Скорейшего выздоровления Александру Яковлевичу!

    Читать статью
  • КЛИМ ЧУГУНКИН

    КЛИМ ЧУГУНКИН

    ПРАЙМЕРИ НЕ ПРАЙМЕРИ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии