Рекс Тиллерсон назвал «конструктивным» диалог Трампа и Путина

Тиллерсон признался, что беседа затронула очень много тем
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал «конструктивным» телефонный разговор президентов России и США, сообщает «Коммерсант».
По словам американского чиновника, разговор был «очень конструктивным». Также он подчеркнул, что было затронуто много тем.
Третий по счету телефонный разговор состоялся между Путиным и Трампом во вторник, 2 мая. Главы государств договорились провести первую личную встречу на полях июльского саммита G20 в Гамбурге, а до того продолжать поддерживать контакт по телефону.
Ранее сообщалось, что лидеры стран намерены обсудить ситуацию в Сирии.
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