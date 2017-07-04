Решение Порошенко изменить статус Крыма прокомментировал Пушков

Александр
Автор: Александр Июль 4, 2017 07:45

Решение Порошенко изменить статус Крыма прокомментировал Пушков

Решение Порошенко изменить статус Крыма прокомментировал Пушков

В Кремле подчеркнули, что не воспринимают чужие заявления относительно статуса российских регионов

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter написал, что считает правильным решение президента Украины Петра Порошенко изменить статус Крыма в Конституции страны. 

Ранее депутат Верховной рады Юрий Чижмарь сообщил, что Порошенко поручил Конституционной комиссии подготовить проект об изменении статуса полуострова. Причина: Крым не может уже существовать в составе унитарной страны.

В Кремле, комментируя это решение, подчеркнули, что не воспринимают заявления зарубежных лидеров относительно статуса российских регионов.

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Александр
Автор: Александр Июль 4, 2017 07:45
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