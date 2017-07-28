Рисунок Трампа выставили на аукцион за девять тысяч долларов

Президент США нарисовал свой небоскреб в очертаниях Нью-Йорка
Рисунок президента США Дональда Трампа, сделанный еще в 2005 году, выставили на аукцион. Торги проведет аукционный дом Nate D. Sanders Auctions. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Hill.
Рисунок, сделанный тогда еще просто миллиардером Дональдом Трампом на благотворительном мероприятии, содержит очертания Нью-Йорка. В центре композиции он нарисовал небоскреб Trump Tower. Трамп подписал рисунок маркером золотого цвета.
Стартовая цена лота — девять тысяч долларов. Торги состоятся в четверг, 27 июля.
Дональд Трамп стал президентом в ноябре 2016 года. Здание 58-этажного небоскреба Trump Tower на 5-й авеню было открыто лично им в 1982 году. У него есть несколько небоскребов и сеть отелей в Лас-Вегасе, Чикаго, на Гавайях, Майами, Панаме, Торонто.
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Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
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Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
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Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
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Толик
Спасибо!Читать статью
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Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
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