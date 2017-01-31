Рогозин обсмеял заявления МИД Литвы о претензиях на Калининград

В МИД заявили, что не претендуют на Калининградскую область
Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин иронично прокомментировал недавнее заявление МИД Литвы о том, что страна не претендует на Калининградскую область.
«Слава Богу, а то мы уже перепугались», – написал чиновник на своей странице в Facebook.
Как сообщалось ранее, литовский политик Линас Бальсис заявил, что Калининградская область должна уйти Евросоюзу. Он мотивировал такое мнение тем, что Россия лишилась права на Калининградскую область после присоединения Крыма.
Читайте также
- Барака Обама получил доклад о кибератаках России во время выборов в США 0 06.Янв
- Барак Обама подписал указ о продлении антироссийских санкций 0 14.Янв
- Трамп обвинил сенаторов в попытке развязать Третью мировую войну 0 30.Янв
- Кадыров о Сталине: «Будь он вечно проклят!» 0 11.Янв
- Белый дом призвал всех оставить в покое 10-летнего сына Трампа 0 25.Янв
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Лена
ПиарЧитать статью
-
AlimentyNaRebenka
Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…Читать статью
-
гостья
девушка тоже не простушка, работает пиарщицейЧитать статью
-
Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
-
Нет только после 11 клЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий