Рогозин обсмеял заявления МИД Литвы о претензиях на Калининград

В МИД заявили, что не претендуют на Калининградскую область

Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин иронично прокомментировал недавнее заявление МИД Литвы о том, что страна не претендует на Калининградскую область.

«Слава Богу, а то мы уже перепугались», – написал чиновник на своей странице в Facebook.

Как сообщалось ранее, литовский политик Линас Бальсис заявил, что Калининградская область должна уйти Евросоюзу. Он мотивировал такое мнение тем, что Россия лишилась права на Калининградскую область после присоединения Крыма.