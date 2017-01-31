Рогозин обсмеял заявления МИД Литвы о претензиях на Калининград

Александр
Автор: Александр Январь 31, 2017 17:45

Рогозин обсмеял заявления МИД Литвы о претензиях на Калининград

Рогозин обсмеял заявления МИД Литвы о претензиях на Калининград

В МИД заявили, что не претендуют на Калининградскую область

Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин иронично прокомментировал недавнее заявление МИД Литвы о том, что страна не претендует на Калининградскую область.

«Слава Богу, а то мы уже перепугались», – написал чиновник на своей странице в Facebook.

Как сообщалось ранее, литовский политик Линас Бальсис заявил, что Калининградская область должна уйти Евросоюзу.  Он мотивировал такое мнение тем, что Россия лишилась права на Калининградскую область после присоединения Крыма.

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Александр
Автор: Александр Январь 31, 2017 17:45
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