Рогозин вручил российский паспорт ученому-оборонщику из Украины
Игорь Гашененко вместе с женой Людмилой перешли на работу в систему российского ОПК
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на торжественной церемонии перед началом оперативного заседания Коллегии ВПК вручил паспорта РФ украинскому ученому-оборонщику Игорю Гашененко и его жене Людмиле, передает в четверг, 29 декабря, «Интерфакс».
Рогозин отметил, что украинец «является квалифицированным специалистом в области прикладной телеметрической механики и динамики систем взаимодействующих тел, теории нелинейных колебаний и вибраций». По его словам, это позволило ученому «в короткий срок сформировать и возглавить на предприятии самые наукоемкие направления конструкторских работ по созданию перспективных навигационных систем, которые ориентированы на использование в самых разных изделиях».
Решение о предоставлении российского гражданства приняли по просьбе руководства Коллегии ВПК в связи с поступившим обращением холдинга «Высокоточные комплексы», который входит в госкорпорацию «Ростех».
Гашененко с 1983 по 2014 год работал в Институте прикладной математики и механики Национальной академии наук Украины. Он является доктором физико-математических наук, автором монографий и научных работ по механике. С 2011 года является членом Российского национального комитета по теоретической прикладной механике.
ТАСС приводит слова Рогозина о том, что он Владимир Путин 9 сентября 2016 года дал согласие на то, чтобы принять в гражданство РФ Гашененко с его семьей. Также вице-премьер отметил, что Россия рада и дальше принимать высококвалифицированных специалистов Украины в «нашу оборонную семью».
Он подчеркнул, что российские оборонщики, видя ситуацию на Украине, переживают за судьбы своих иностранных коллег. Рогозин уточнил, что сотрудники отрасли рады тому, что украинские специалисты «вливаются в нашу общую работу».
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