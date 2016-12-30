Рогозин вручил российский паспорт ученому-оборонщику из Украины

Александр
Автор: Александр Декабрь 30, 2016 07:45

Рогозин вручил российский паспорт ученому-оборонщику из Украины

Рогозин вручил российский паспорт ученому-оборонщику из Украины

Игорь Гашененко вместе с женой Людмилой перешли на работу в систему российского ОПК

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на торжественной церемонии перед началом оперативного заседания Коллегии ВПК вручил паспорта РФ украинскому ученому-оборонщику Игорю Гашененко и его жене Людмиле, передает в четверг, 29 декабря, «Интерфакс».

Рогозин отметил, что украинец «является квалифицированным специалистом в области прикладной телеметрической механики и динамики систем взаимодействующих тел, теории нелинейных колебаний и вибраций». По его словам, это позволило ученому «в короткий срок сформировать и возглавить на предприятии самые наукоемкие направления конструкторских работ по созданию перспективных навигационных систем, которые ориентированы на использование в самых разных изделиях».

Решение о предоставлении российского гражданства приняли по просьбе руководства Коллегии ВПК в связи с поступившим обращением холдинга «Высокоточные комплексы», который входит в госкорпорацию «Ростех».

Гашененко с 1983 по 2014 год работал в Институте прикладной математики и механики Национальной академии наук Украины. Он является доктором физико-математических наук, автором монографий и научных работ по механике. С 2011 года является членом Российского национального комитета по теоретической прикладной механике.

ТАСС приводит слова Рогозина о том, что он Владимир Путин 9 сентября 2016 года дал согласие на то, чтобы принять в гражданство РФ Гашененко с его семьей. Также вице-премьер отметил, что Россия рада и дальше принимать высококвалифицированных специалистов Украины в «нашу оборонную семью».

Он подчеркнул, что российские оборонщики, видя ситуацию на Украине, переживают за судьбы своих иностранных коллег. Рогозин уточнил, что сотрудники отрасли рады тому, что украинские специалисты «вливаются в нашу общую работу».

Читайте также

Александр
Автор: Александр Декабрь 30, 2016 07:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью
  • Наталья

    Наталья

    Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!

    Читать статью
  • Саша

    Саша

    Вы супер

    Читать статью
  • Валентин

    Валентин

    Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии