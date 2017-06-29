Роскомнадзор пригрозил блокировкой Telegram в России

Александр
Автор: Александр Июнь 29, 2017 15:45

Роскомнадзор пригрозил блокировкой Telegram в России

Роскомнадзор пригрозил блокировкой Telegram в России

Для того чтобы блокировка не произошла, нужно лишь заполнить анкету

Мессенджер Telegram в России в скором времени может быть заблокирован по требованию Роскомнадзора, сообщает ТАСС.

Руководству компании пришло письмо, в котором сказано, что у ведомства нет возможности коммуницировать с командой сервиса.

Для того чтобы избежать блокировки, нужно лишь заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram. После этого анкету нужно будет официально направить в Роскомнадзор для включения данных в реестр организаторов распространения информации.

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Александр
Автор: Александр Июнь 29, 2017 15:45
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