Российский посол пригласил команду Трампа в Астану на переговоры

Александр
Автор: Александр Январь 14, 2017 12:45

Российский посол пригласил команду Трампа в Астану на переговоры

Российский посол пригласил команду Трампа в Астану на переговоры

Переговоры по Сирии пройдут в Астане 23 января

Посол России в США Сергей Кисляк сделал приглашение администрации избранного президента США Дональда Трампа на переговоры по Сирии, которые пройдут в Астане 23 января. Об этом пишет «Российская газета».

Такое приглашение прозвучало во время телефонного разговора между послом и советником Дональда Трампа. Пока неизвестно приедет ли представитель Белого дома в Астану или нет.

Отметим, что ранее команда Барака Обамы была «демонстративно исключена» из участия в переговорах, которые организуют Россия, Турция и Иран.

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Александр
Автор: Александр Январь 14, 2017 12:45
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