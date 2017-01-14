Российский посол пригласил команду Трампа в Астану на переговоры

Переговоры по Сирии пройдут в Астане 23 января

Посол России в США Сергей Кисляк сделал приглашение администрации избранного президента США Дональда Трампа на переговоры по Сирии, которые пройдут в Астане 23 января. Об этом пишет «Российская газета».

Такое приглашение прозвучало во время телефонного разговора между послом и советником Дональда Трампа. Пока неизвестно приедет ли представитель Белого дома в Астану или нет.

Отметим, что ранее команда Барака Обамы была «демонстративно исключена» из участия в переговорах, которые организуют Россия, Турция и Иран.