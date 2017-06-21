Российским дипломатам отказали в бесплатном входе на пляж в США

Александр
Автор: Александр Июнь 21, 2017 07:46

Российским дипломатам отказали в бесплатном входе на пляж в США

Российским дипломатам отказали в бесплатном входе на пляж в США

Американское издание пишет, что это нововведение не связано с новыми антироссийскими санкциями

Власти американского города Ойстер-Бэй отказали российским дипломатам в выдаче более 100 бесплатных пляжных билетов. Также запрет распространяется на семьи дипломатов. Об этом пишет портал russian.rt.com со ссылкой на NBC New York.

Статья американского издания начинается со слов «Теперь плати, товарищ!» . NBC New York пишет, что эти меры не связаны с новыми антироссийскими санкциями. Власти американского города считают, что если местные жители должны платить за возможность наслаждаться солнцем и песком, то не стоит делать исключений для представителей Москвы. 

Вход на пляж в городе Ойстер-Бэй стоит 20 долларов. А для нерезидентов стоимость увеличивается до 50-60 долларов. 

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Александр
Автор: Александр Июнь 21, 2017 07:46
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