Россия и Китай не могут сравниться по влиянию с США – Обама

Одновременно с этим глава Белого дома заявил, что Москва и Пекин являются соперниками Вашингтона
Президент США Барак Обама полагает, что Россия и Китай не могут сравниться с его страной по влиянию в мире.
Как передает ТАСС, об этом Обама заявил во время выступления в Чикаго. «Соперники, такие как Россия или Китай, не смогут сравниться с нами по влиянию в мире, пока мы не отступимся от того, за что выступаем, и не сдадимся какой-нибудь большой стране, запугивающей маленьких соседей», – подчеркнул глава Белого дома.
Также Барак Обама призвал американцев «не поддаваться страху» перед лицом внешних вызовов.
Говоря о терроризме, американский лидер указал на то, что преступники не смогут одолеть США, если американцы будут верны конституции и принципам.
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