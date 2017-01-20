Россия и ЮАР ввели безвизовый режим на поездки сроком до 90 дней

Реализация протокола должна будет способствовать развитию туризма и торгово-экономического сотрудничества стран

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о заключении Протокола между правительствами РФ и Южно-Африканской Республики (ЮАР) о взаимной отмене визовых требований для владельцев загранпаспортов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение на сайте российского правительства.

В нем сказано, что протокол предусматривает введение безвизового режима поездок на срок до 90 дней.

Подчеркивается, что реализация протокола должна способствовать развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества и туризма. Распоряжение внесло российское внешнеполитическое ведомство, его подписали 18 января текущего года.

Российскому МИДу поручили осуществить от имени российского правительства обмен нотами, которые составляют данный протокол, пишет агентство.

Отмечается, что в ноябре минувшего года полномочный министр посольства ЮАР Хенри Вильям Шорт во время анонса предстоящего введения безвизового режима с РФ заявил, что кабмин ЮАР уже одобрил данное решение. Шорт на встрече с вице-губернатором Мурманской области Алексеем Тюкавиным также назвал это хорошей новостью для обеих стран «в смысле туризма, бизнеса и научного сообщества».