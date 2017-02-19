Россия на время признала документы граждан ЛНР И ДНР

Александр
Автор: Александр Февраль 19, 2017 13:45

Россия на время признала документы граждан ЛНР И ДНР

Россия на время признала документы граждан ЛНР И ДНР

Такой шаг обусловлен защитой прав и свобод человека и гражданина

Президент России Владимир Путин подписал указ о том, что РФ временно признает документы граждан, проживающих в Донецкой и Луганской областей Украины. Указ опубликован на сайте Кремля.

В документе сказано, что это сделано «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права».

В указе, подписанном президентом России, подчеркивается, что это временная мера  «на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений».

Также в документе сказано, что граждане этих районов смогут въезжать в Россию и выезжать из нашей страны без виз.

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Александр
Автор: Александр Февраль 19, 2017 13:45
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