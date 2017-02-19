Россия на время признала документы граждан ЛНР И ДНР

Такой шаг обусловлен защитой прав и свобод человека и гражданина
Президент России Владимир Путин подписал указ о том, что РФ временно признает документы граждан, проживающих в Донецкой и Луганской областей Украины. Указ опубликован на сайте Кремля.
В документе сказано, что это сделано «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права».
В указе, подписанном президентом России, подчеркивается, что это временная мера «на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений».
Также в документе сказано, что граждане этих районов смогут въезжать в Россию и выезжать из нашей страны без виз.
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