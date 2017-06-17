Россия не превратится в халифат – Путин

«Смотрите, как бы Вашингтон в халифат не превратился», — добавил президент

Президент России Владимир Путин заверил, что Кремль не допустит превращения России в халифат, передает РИА Новости со ссылкой на его интервью режиссеру Оливеру Стоуну, показанное в эфире телеканала Showtime.

Отвечая на прямой вопрос Стоуна о перспективах образования халифата, Путина подчеркнул: «Ну уж этого мы не допустим». Также президент добавил: «Смотрите, как бы Вашингтон в халифат не превратился».

По словам главы государства, источником зла не может быть ни одна мировая религия. При этом Путин отметил, что в том же исламе имеются разные направления. «Два основных — шииты, сунниты. Мы видим, что между ними есть глубокие противоречия. Я думаю, что это все-таки должно быть когда-то преодолено», — сказал президент.

Высказываясь о деятельности запрещенной в России организации «Исламское государство», Владимир Путин акцентировал внимание на том, что нельзя допустить дальнейшего ее усиления.

Материалы по теме