Россия не превратится в халифат – Путин
«Смотрите, как бы Вашингтон в халифат не превратился», — добавил президент
Президент России Владимир Путин заверил, что Кремль не допустит превращения России в халифат, передает РИА Новости со ссылкой на его интервью режиссеру Оливеру Стоуну, показанное в эфире телеканала Showtime.
Отвечая на прямой вопрос Стоуна о перспективах образования халифата, Путина подчеркнул: «Ну уж этого мы не допустим». Также президент добавил: «Смотрите, как бы Вашингтон в халифат не превратился».
По словам главы государства, источником зла не может быть ни одна мировая религия. При этом Путин отметил, что в том же исламе имеются разные направления. «Два основных — шииты, сунниты. Мы видим, что между ними есть глубокие противоречия. Я думаю, что это все-таки должно быть когда-то преодолено», — сказал президент.
Высказываясь о деятельности запрещенной в России организации «Исламское государство», Владимир Путин акцентировал внимание на том, что нельзя допустить дальнейшего ее усиления.
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