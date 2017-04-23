«Россия никогда не оставит Крым» — кандидат в президенты Франции Фийон
По мнению политика, бесполезно говорить о том, что Россия должна уйти с полуострова
Кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон уверен, что Россия никогда не оставит Крым, передает РИА Новости со ссылкой на газету Figaro.
«Бесполезно упрямиться и говорить о том, что Россия должна уйти из Крыма, этого никогда не произойдет», — заявил политик.
Он также выразил уверенность в том, что «Крым русский с исторической, культурной и лингвистической точек зрения».
Фийон добавил, что крымский вопрос можно урегулировать посредством специальной международной конференции под эгидой ООН.
Напомним, что воссоединение Крыма с Россией произошло в марте 2014 года по итогам проведенного референдума, в ходе которого 96,77% избирателей полуострова и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ.
Референдум прошел на фоне нестабильности на Украине, пережившей государственный переворот. Официальный Киев считает Крымский полуостров своей территорией, находящейся под оккупацией РФ.
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