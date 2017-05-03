Россия ответит на размещение ПРО НАТО на территории Норвегии

Об этом заявил посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили

Россия предупредила о последствиях, которые могут возникнуть в случае размещения в Норвегии системы противоракетной обороны (ПРО) НАТО.

Как сообщает RT, об этом заявил посол РФ в Норвегии Теймураз Рамишвили. «У России и Норвегии могут быть разные точки зрения на вопрос о ракетном щите НАТО, и это совершенно нормально. Однако добрые соседи должны вести диалог и находить решения, которые устраивают обе стороны», — сказал дипломат.

Он также подчеркнул, что РФ не стремится к тому, чтобы милитаризировать Арктику.

По словам посла, властям скандинавского королевства стоит задуматься о последствиях новой политики безопасности до того, как решение об участии в ЕвроПРО будет окончательно санкционировано.