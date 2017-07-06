Россия приостановила уплату взносов в бюджет Совета Европы

Александр
Автор: Александр Июль 6, 2017 01:45

Россия приостановила уплату взносов в бюджет Совета Европы

Россия приостановила уплату взносов в бюджет Совета Европы

Взнос России за 2017 год составляет более €33 млн, что равноценно 7% от общего бюджета СЕ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду уведомление о приостановке уплаты взноса РФ в бюджет СЕ за текущий год до восстановления в полном объеме полномочий российской делегации в ПАСЕ.

Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Министр информировал генсекретаря Совета Европы о решении приостановить уплату взноса Российской Федерации в бюджет Совета Европы за 2017 год до безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального собрания РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы», — говорится в сообщении.

Взнос России за 2017 год составляет более €33 млн, что равноценно 7% от общего бюджета СЕ.

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Александр
Автор: Александр Июль 6, 2017 01:45
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  • кристина

    кристина

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  • Алексей

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