Россия приостановила уплату взносов в бюджет Совета Европы

Взнос России за 2017 год составляет более €33 млн, что равноценно 7% от общего бюджета СЕ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду уведомление о приостановке уплаты взноса РФ в бюджет СЕ за текущий год до восстановления в полном объеме полномочий российской делегации в ПАСЕ.
Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
«Министр информировал генсекретаря Совета Европы о решении приостановить уплату взноса Российской Федерации в бюджет Совета Европы за 2017 год до безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального собрания РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы», — говорится в сообщении.
Взнос России за 2017 год составляет более €33 млн, что равноценно 7% от общего бюджета СЕ.
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