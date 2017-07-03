Россия спустя полгода готовит ответные меры на высылку дипломатов из США
Путин тогда решил не давать ответ и пригласил американских дипломатов вместе с детьми на кремлевскую елку
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1» заявила, что страна решила ответить на инцидент с высылкой своих дипломатов из США и готовится ввести ответные санкции.
В чем именно будут заключаться эти ответные меры, она уточнять не стала. По ее словам, этот вопрос решается не в стенах министерства.
«Ответные меры готовятся. Это, как вы понимаете, не будет решаться только в Министерстве иностранных дел», — подчеркнула Захарова.
Она добавила, что ответ России «будет иметь очень солидную базу проработки». «Они это прекрасно знают, мы им это неоднократно говорили», — отметила дипломат.
В конце 2016 года сообщалось, что прежняя администрация США, возглавляемая президентом Бараком Обамой, ввела новые санкции в отношении РФ, объявив персонами нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и Генерального консульства в Сан-Франциско, закрыв две российские дипломатические дачи — в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. В российском МИД охарактеризовали этот шаг как месть за провал политики США на Ближнем Востоке.
Президент России Владимир Путин тогда решил не давать симметричный ответ, а вместо этого пригласил американских дипломатов вместе с детьми на кремлевскую елку.
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