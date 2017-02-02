Россия ввела режим пограничной зоны в приграничных с Белоруссией регионах

Александр
Автор: Александр Февраль 2, 2017 11:45

Россия ввела режим пограничной зоны в приграничных с Белоруссией регионах

Россия ввела режим пограничной зоны в приграничных с Белоруссией регионах

Решение приняли в целях создания необходимых условий охраны госграницы РФ

ФСБ РФ создала пограничную зону на границе Псковской, Смоленской и Брянской областей с Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказы ведомства, которые опубликовали на официальном портале правовой информации.

Подчеркивается, что данное решение принято для того, чтобы создать «необходимые условия охраны государственной границы России».

В документах отмечается, что региональные пограничные управления ФСБ должны установить места и время для въезда лиц и транспорта в пограничную зону и организовать установку предупреждающих знаков.

Приказы директора ФСБ Александра Бортникова датированы 29 декабря 2016 года и зарегистрированы в Минюсте РФ 26 января.

Агентство пишет, что ранее Белоруссия ввела безвизовый порядок въезда для граждан 80 государств, прибывающих в страну через аэропорт на срок не более пяти суток. Указ распространяется на 39 европейских стран, Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства. При этом между Москвой и Минском действует режим свободного передвижения, отчего иностранцы, которые прибыли без виз в Белоруссию, могут нелегально проникнуть в РФ.

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Александр
Автор: Александр Февраль 2, 2017 11:45
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