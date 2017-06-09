Россия ждет объяснения от США о введении новых санкций в связи с КНДР

Под санкции попали три российские компании в связи с развитием ядерной программы в КНДР

Российская Федерация ждет от США пояснений по поводу расширения санкций в отношении представителей РФ в связи с развитием ядерной программы КНДР. Как пишут РИА новости, об этом сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков во время заседания Совета безопасности.

«Хотели бы услышать разъяснения от американской стороны в отношении объявленного 1 июня расширения американских санкций в отношении КНДР, под которые попали три российские компании и один гражданин нашей страны. Данный шаг вызывает недоумение и глубокое разочарование», — цитирует агентство слова чиновника.

1 июня стало известно, что США ввели санкции в отношении граждан РФ и КНДР по причине развития ядерной программы Пхеньяна.

Среди компаний, которые попали под санкции оказались зарегистрированные в России «Независимая нефтяная компания», Ardis-Bearings LLC (ООО «Ардис-Подшипник»), «ННК-Приморнефтепродукт». Также в списках оказался россиянин Игорь Мичурин, связанный с российской компанией Ardis-bearings.