Россия ждет от США разъяснений по поводу расширения санкций против КНДР

Александр
Автор: Александр Июнь 9, 2017 15:45

Россия ждет от США разъяснений по поводу расширения санкций против КНДР

Россия ждет от США разъяснений по поводу расширения санкций против КНДР

Вашингтон ввел ограничения, которые затрагивают граждан РФ

Россия рассчитывает получить от Соединенных Штатов разъяснения по поводу введения санкций против представителей России из-за КНДР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя постпреда РФ при ООН Владимира Сафронкова</strong>.

На заседании в Совбезе он уточнил, что под ограничения в связи с объявленным 1 июня расширением санкций США против КНДР попали три российские компании и один россиянин. Сафронков подчеркнул, что действия Штатов «вызывают недоумение и глубокое разочарование».

Агентство отмечает, что в пятницу, 2 июня, в Минфине заявили, что Вашингтон ввел санкции против граждан России и Северной Кореи в связи с развитием ядерной программы Пхеньяна. В частности, под ограничения попали три российские компании, в том числе «Независимая нефтегазовая компания» (ННК) Эдуарда Худайнатова и ее структура — «ННК Приморнефтепродукт».

Также санкции коснулись гражданина РФ Игоря Мичурина, который связан с российской компанией Ardis-bearings (ООО «Ардис-Подшипник»), зарегистрированной в Москве.

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Александр
Автор: Александр Июнь 9, 2017 15:45
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