Россияне смогут ездить в Армению по внутренним паспортам – Медведев
Решение направлено на увеличение турпотока
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о подписании документа, который позволяет гражданам РФ въезжать в Армению по внутреннему паспорту, передает РИА Новости.
Уточняется, что правительство Армении ранее в январе одобрило предложение о внесении изменений в соглашение о безвизовом режиме с РФ, согласно которым россиянам дается возможность посещать страну по внутренним паспортам. Целью данного решения является повышение туристического потока, подчеркивает агентство.
Медведев добавил, что подписанный в ходе переговоров с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном документ «будет укреплять сотрудничество в такой важнейшей сфере, как гуманитарное сотрудничество».
ТАСС пишет, что также премьер сообщил о возможности создания двумя странами специального фонда инвестиционного сотрудничества. Стороны договорились, что поручат профильным ведомствам проанализировать возможность создания такого фонда и источники финансирования.
Кроме этого, Медведев отметил, что у РФ и Армении есть хороший потенциал развития сотрудничества в агропромышленном комплексе, в том числе в организации совместных производств.
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