Рост военной мощи России пугает НАТО

В альянсе обеспокоены развитием РФ своих возможностей в ядерной составляющей
НАТО обеспокоено ростом боевой мощи России, заявил председатель военного комитета альянса Петр Павел.
Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Politico, в НАТО отмечают увеличение военного потенциала РФ «практически на каждом уровне».
«Нет сомнений, что Россия развивает свои возможности и в традиционной, и в ядерной составляющей. Что касается учений, у России есть способность разворачивать войска на дальние расстояния и эффективно использовать вдалеке от их собственной территории», — подчеркнул Петр Павел.
При этом он детально не дал объяснений, где именно увеличивается военное присутствие России, обратив внимание только на размещение баллистических ракет в Крыму и Калининграде. Также он добавил, что российская армия переживает масштабную модернизацию.
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